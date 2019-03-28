Взрыв на полигоне под Черниговом: был ранен военный
Солдат был ранен из-за грубого нарушения правил безопасности
В Черниговской области на общевойсковом полигоне оперативного командования "Север" в поселке Гончаровское произошел взрыв, в результате которого был ранен солдат срочной службы.
Как сообщили в пресс-службе командования, инцидент произошел после того, как двое военных во время осмотра территории полигона нашли неизвестный взрывоопасный предмет.
"Нарушив правила безопасности и обращения с неизвестными взрывоопасными предметами, один из военных взял предмет в руки и отбросил его. В результате произошел взрыв", – говорится в сообщении.
Также стало известно, что был ранен один солдат – его доставили в медицинское учреждение и оказали врачебную помощь, угрозы жизни военного нет. Второй солдат не получил травм.
В командовании сообщили также, что первоначально ранения пострадавшего оценивали, как средней тяжести, однако позже уточнили диагноз и заверили, что он получил легкие ранения.
Между тем, как заявил начальник пресс-центра оперативного командования "Север" Виталий Кириллов, взрыв произошел после того, как солдат-срочник бросил неизвестный предмет в костер.
"Военные нашли неизвестный взрывоопасный предмет и бросили его в костер, в результате произошел взрыв. Одному военному обломки древесины попали в глаза. Сейчас ему сделали операцию, его здоровью ничего не угрожает", – подчеркнул он.
Тем временем, по факту ранения военнослужащего на полигоне было назначено судебное расследование.
Напомним, ранее на полигоне в Киевской области в результате взрыва неизвестного предмета получили травмы два военнослужащих срочной службы. По предварительным результатам расследования, чрезвычайное происшествие случилось из-за личного нарушения мер безопасности.
Также мы сообщали о ранении троих полицейских, которые были пострадали от взрыва при разминировании тайника боеприпасов в Донецкой области.
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