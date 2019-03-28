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Взрыв на полигоне под Черниговом: был ранен военный

Сегодня, 11:47

Солдат был ранен из-за грубого нарушения правил безопасности

Фото: Т.Самотый
Фото: Т.Самотый.
Взрыв на полигоне под Черниговом: был ранен военный //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ecd/b1c/5c6ecdb1cb8c5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ecd/b1c/5c6ecdb1cb8c5.jpg Другие регионы Солдат был ранен из-за грубого нарушения правил безопасности

В Черниговской области на общевойсковом полигоне оперативного командования "Север" в поселке Гончаровское произошел взрыв, в результате которого был ранен солдат срочной службы.

Как сообщили в пресс-службе командования, инцидент произошел после того, как двое военных во время осмотра территории полигона нашли неизвестный взрывоопасный предмет.

"Нарушив правила безопасности и обращения с неизвестными взрывоопасными предметами, один из военных взял предмет в руки и отбросил его. В результате произошел взрыв", – говорится в сообщении.

Также стало известно, что был ранен один солдат – его доставили в медицинское учреждение и оказали врачебную помощь, угрозы жизни военного нет. Второй солдат не получил травм.

В командовании сообщили также, что первоначально ранения пострадавшего оценивали, как средней тяжести, однако позже уточнили диагноз и заверили, что он получил легкие ранения.

Между тем, как заявил начальник пресс-центра оперативного командования "Север" Виталий Кириллов, взрыв произошел после того, как солдат-срочник бросил неизвестный предмет в костер.

"Военные нашли неизвестный взрывоопасный предмет и бросили его в костер, в результате произошел взрыв. Одному военному обломки древесины попали в глаза. Сейчас ему сделали операцию, его здоровью ничего не угрожает", – подчеркнул он.

Тем временем, по факту ранения военнослужащего на полигоне было назначено судебное расследование.

Напомним, ранее на полигоне в Киевской области в результате взрыва неизвестного предмета получили травмы два военнослужащих срочной службыПо предварительным результатам расследования, чрезвычайное происшествие случилось из-за личного нарушения мер безопасности. 

Также мы сообщали о ранении троих полицейских, которые были пострадали от взрыва при разминировании тайника боеприпасов в Донецкой области.

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Тег взрыв, солдат, полигон, Черниговская область , Гончаровск

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