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"Взрыв, огонь и слезы": в дом жительницы Волыни влетела сигнальная ракета

2 января, 09:25

Ракета влетела в дом около 5 утра

/ Фото: Facebook

Несмотря на запрет праздничных фейерверков, жители почти всех регионов Украины жалуются на "стрельбища" в праздничные дни. Так, 1 января в дом жительницы Нововолынска влетела сигнальная ракета, об этом она сообщила в соцсети.

По словам женщины, "салют" не только повредил вещи в доме, но и сильно напугал всю семью.

"Вот такой новогодний подарок прилетел в 5 утра мне в окно... Сказать, что напугал нас, это ничего не сказать. Взрыв, дымовая завеса, огонь, изуродованные вещи... Самое страшное-заплаканные дети. Правоохранители говорят – сигнальная ракета, похоже, боевая!", – отметила пострадавшая.

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На фото, опубликованных в сети, видно, что сигнальная ракета пробила металлопластиковое окно и повредила вещи в доме.

Женщина также выразила надежду, что "лучник" придет и извинится за сделанное.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Житомирской области 40-летний мужчина попал в реанимацию в результате взрыва салюта.

В свою в Министерство внутренних дел заявило, что запреты фейерверков, которые вводят местные органы власти, носят формальный характер.

"Сегодня в комментариях вы возмущались, почему полиция не реагировала на канонады фейерверков [в новогоднюю ночь], если это запрещено? Объясняем: решение о запрете пиротехники принимают городские или сельские советы, каждый отдельно. Например, в Киеве Киевсовет запретил использование пиротехники до окончания ООС, то есть до нашей победы. Однако соответствующие изменения в Уголовный, Уголовный процессуальный и Кодекс об админнарушениях об ответственности за запуск салютов не вносились", – сказано в сообщении.

Это значит, что запрет как бы существует, но никакой ответственности за его нарушение нет. Согласно КУоАП, полиция лишь следит за тем, чтобы пиротехника продавалась с сертификатами качества.

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