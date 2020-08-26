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Взрыв в военном общежитии: появились новые данные о состоянии пострадавших

26 августа, 13:22

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Застолье закончилось трагедией

После взрыва в военном общежитии в Черниговской области двое пострадавших, гражданская девушка и военнослужащий, находятся в медикаментозной коме. Их состояние оценивается как тяжелое и стабильно тяжелое.

Как рассказали в пресс-службе 169-го учебного центра "Десна", пострадавшей вчера провели операцию. Еще одна пострадавшая (девушка-военнослужащая) также находится под наблюдением врачей Главного военного клинического госпиталя с травмой глаза.

"Ситуация под контролем руководства 169-го Учебного центра, предоставляется вся необходимая помощь, в частности, сегодня в госпиталь направлены 30 доноров крови", – говорится в сообщении.

Кроме того, стали известны обстоятельства инцидента, в котором один военный погиб, а еще несколько человек получили ранения.

Как сообщает УНН, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах, в общежитие по приглашению старшего солдата (1995 года рождения) пришли две его знакомые девушки.

Они вместе с еще одним солдатом (1998 года рождения) и младшим сержантом (женщина 1999 года рождения) собрались в одной из комнат общежития. Где они, по данным издания, употребляли спиртное.

Позже одна из приглашенных девушек и младший сержант начали в шутку обливать друг друга водой и забежали в ванную комнату, где закрылись, чем вызвали недовольство солдата, который отдыхал вместе с ними.

Упомянутый солдат потребовал открыть дверь, а иначе угрожал применить боевую гранату. Когда девушки отказались открыть, он прокричал что-то вроде "Аллаху – Акбар", после чего прогремел взрыв и мужчина погиб.

Старший солдат, младший сержант и девушка, которая находилась с ней в момент взрыва, получили многочисленные проникающие осколочные ранения различных частей тела, их госпитализировали.

Ранее мы сообщали, что в Одессе задержали мужчину, который взорвал гранату в общежитии. Подозреваемым оказался 38-летний местный житель.

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взрыв военные общежитие погибшие пострадавшие Черниговская область
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