Взрывали банкоматы по всей Украине: в Виннице поймали рецидивистов (фото, видео)

Задержанным теперь грозит до 10 лет за решеткой

В Виннице полицейские задержали членов банды, которая занималась подрывами банкоматов по всей Украине. Мужчинам теперь грозят немалые сроки.

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Как рассказали в пресс-службе местной полиции, группировку с поличным поймали сегодня, 29 июля, около 4:00. Они пытались взорвать и "обчистить" банкомат. Оба задержанных оказались жителями Донецкой области и ранее не раз привлекались к уголовной ответственности.

Как рассказал начальник ГУНП в Винницкой области Иван Ищенко, мужчины хотели взорвать банкомат с помощью газовой смеси. Они пытались скрыться на автомобиле, но их задержали недалеко от места совершения преступления, во дворах многоэтажек. Там подозреваемые пытались переодеться.

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Сейчас дома у фигурантов проводят обыски, а сами злоумышленники задержаны. Теперь им грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, недавно в Харьковые взорвали банкомат, расположенный на первом этаже жилой многоэтажки по Салтовскому шоссе.

Кроме того, ранее в Запорожье неизвестные взорвали банкомат в отделении банка с помощью воздушных шариков.

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