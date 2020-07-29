Взрывали банкоматы по всей Украине: в Виннице поймали рецидивистов (фото, видео)

В Виннице полицейские задержали членов банды, которая занималась подрывами банкоматов по всей Украине. Мужчинам теперь грозят немалые сроки.
Как рассказали в пресс-службе местной полиции, группировку с поличным поймали сегодня, 29 июля, около 4:00. Они пытались взорвать и "обчистить" банкомат. Оба задержанных оказались жителями Донецкой области и ранее не раз привлекались к уголовной ответственности.
Как рассказал начальник ГУНП в Винницкой области Иван Ищенко, мужчины хотели взорвать банкомат с помощью газовой смеси. Они пытались скрыться на автомобиле, но их задержали недалеко от места совершения преступления, во дворах многоэтажек. Там подозреваемые пытались переодеться.
Сейчас дома у фигурантов проводят обыски, а сами злоумышленники задержаны. Теперь им грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним, недавно в Харьковые взорвали банкомат, расположенный на первом этаже жилой многоэтажки по Салтовскому шоссе.
Кроме того, ранее в Запорожье неизвестные взорвали банкомат в отделении банка с помощью воздушных шариков.
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