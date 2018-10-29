Взрывы под Ичней: на территории арсенала изъяли 20 тысяч взрывоопасных предметов

В Черниговской области на территории 6-го арсенала Минобороны пиротехники изъяли без малого 20 тысяч взрывоопасных предметов. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"Изъято 19 тыс. 933 взрывоопасных предметов (за сутки – 1 тыс. 82), отработано 297 сообщений населения о обнаружения боеприпасов (за сутки – 1)", – говорится в сообщении.

Кроме того, пиротехники ГСЧС проверили и очистили от боеприпасов все 39 населенных пунктов, расположенных вокруг арсенала. Также очищено 49 из 80 участков разминирования.

"В зоне ликвидации чрезвычайной ситуации остается группировка сил и средств ГСЧС численностью 151 человек и 50 ед. техники", – отметили в ГСЧС.

Мы уже писали о том, что 24 октября спасатели полностью ликвидировали пожар на шестом арсенале Министерства обороны под Ичней Черниговской области. Тушение пожара продолжалось 16 суток.

Напомним, в ночь на 9 октября 2018 года на арсенале близ города Ичня Черниговской области начался пожар и взрывы боеприпасов. Для ликвидации ЧП были задействованы пожарные танки, спасатели, полицейские и нацгвардейцы. Читайте все подробности и версии взрывов под Ичней.