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Взрывы в Кропивницком: новые подробности, фото и видео

Сегодня, 22:20

Очевидцы видели огромный гриб и почувствовали едкий запах

Фото: kr.depo.ua
Фото: kr.depo.ua.
Взрывы в Кропивницком: новые подробности, фото и видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/be2/6cd/5c9be26cdd4ab.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/be2/6cd/5c9be26cdd4ab.jpg Другие регионы Очевидцы видели огромный гриб и почувствовали едкий запах

В среду вечером в Кропивницком  на улице Киевской возле Ковалевского моста прогремели как минимум шесть взрывов на газовой автозаправочной станции.

Фото: facebook.com/gorobetc

Об этом сообщает Depo.Кропивницький со ссылкой на очевидцев.

Очевидцы видели огромный гриб и почувствовали едкий запах.

Также по словам горожан, на территории газовой заправки взорвались автоцистерны со сжиженным газом, кроме того, там якобы проходит газовая труба высокого давления (500 мм), что может потенцильно грозить новым взрывом.

Взрывов насчитали шесть. На место ЧП выехали спасатели. Информация о возможных пострадавших на данный момент отсутствует.

Фото: kr.depo.ua

Ранее мы писали, что в Киеве пьяный водитель врезался в заправку. Мужчина пытался убежать с места аварии, но его до приезда сотрудников полиции задержали свидетели. Пьяный водитель сопротивлялся: у одного из свидетелей разбит нос.

Также напомним, что в Одессе на углу улиц Приморской и Военного спуска автомобиль столкнулся с газовой заправкой. В результате прогремели два взрыва и автомобиль загорелся.

А в  Василькове Киевской области на автозаправочной станции в результате взрыва газового баллона загорелась машина. 

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Тег видео, пожар, взрыв, АЗС, Кропивницкий

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