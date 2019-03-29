Взрывы в Кропивницком: прокуратура объявила подозрения
Один из подозреваемых пытался сбежать из Украины
По факту масштабных взрывов в Кропивницком на газозаправочной станции прокуратура Кирововградской области объявила подозрение двум лицам в нарушении правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшем тяжкие последствия.
Подозрение, в частности, объявили руководителю ООО "Элан-Ви" и главному инженеру этого предприятия.
Сейчас прокуратура готовит в суд ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения, сообщает ее пресс-служба. Следствие будет настаивать на содержании их под стражей. Тем более, что инженер был задержан при попытке покинуть территорию Украины. Начальник фирмы сейчас находится в больнице под наблюдением правоохранителей.
Пострадавших от взрывов граждан просят обращаться в местную полицию или в прокуратуру
Как сообщалось, взрывы в Кропивницком на газозаправочной станции произошли, по данным прокуратуры, из-за нарушения техники безопасности при транспортировке и перекачке газа.
Несколько человек, пострадавших при пожаре, были госпитализированы. Один из них – помещен в реанимацию.
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