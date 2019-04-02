Взрывы в Кропивницком: второй подозреваемый арестован

Подозреваемый является руководителем предприятия

Фото: kr.depo.ua.

Взрывы в Кропивницком: второй подозреваемый арестован //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/be2/6cd/5c9be26cdd4ab.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/be2/6cd/5c9be26cdd4ab.jpg 2019-04-02T00:07:23+03:00 Другие регионы Подозреваемый является руководителем предприятия

Суд арестовал с возможностью внесения залога второго подозреваемого во взрывах на автостоянке в Кропивницком.

Об этом сообщил представитель Генпрокуратуры Андрей Лысенко, передает "Украинская правда".

"Второму подозреваемому в масштабных взрывах в Кропивницком только что избрана мера пресечения в виде ареста, с возможностью внесения залога в более миллиона гривен", - рассказал пресс-секретарь.

Он уточнил, что этот подозреваемый является руководителем предприятия. Прокуратура ходатайствовала о его аресте без возможности внесения залога.

Еще раньше инженеру предприятия была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в ночное время и его обязали носить электронный браслет. В то же время прокуроры ходатайствовали о заключении его под стражу.

Прокуратура готовит апелляцию на оба решения.

Ранее стало известно, в Кировоградской областной больнице вчера вечером скончался водитель автоцистерны с газом, которая 27 марта взорвалась на автостоянке в Кропивницком.

Как сообщалось, мэрия Кропивницкого пообещала оказать денежную помощь жителям города, пострадавшим от взрывов.

Прокуратура заявила, что взрывы стали следствием нарушения техники безопасности при транспортировке и перекачке газа между двумя субъектами хозяйствования с использованием автоцистерн.

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