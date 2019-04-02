Взрывы в Кропивницком: второй подозреваемый арестован
Подозреваемый является руководителем предприятия
Суд арестовал с возможностью внесения залога второго подозреваемого во взрывах на автостоянке в Кропивницком.
Об этом сообщил представитель Генпрокуратуры Андрей Лысенко, передает "Украинская правда".
"Второму подозреваемому в масштабных взрывах в Кропивницком только что избрана мера пресечения в виде ареста, с возможностью внесения залога в более миллиона гривен", - рассказал пресс-секретарь.
Он уточнил, что этот подозреваемый является руководителем предприятия. Прокуратура ходатайствовала о его аресте без возможности внесения залога.
Еще раньше инженеру предприятия была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в ночное время и его обязали носить электронный браслет. В то же время прокуроры ходатайствовали о заключении его под стражу.
Прокуратура готовит апелляцию на оба решения.
Ранее стало известно, в Кировоградской областной больнице вчера вечером скончался водитель автоцистерны с газом, которая 27 марта взорвалась на автостоянке в Кропивницком.
Как сообщалось, мэрия Кропивницкого пообещала оказать денежную помощь жителям города, пострадавшим от взрывов.
Прокуратура заявила, что взрывы стали следствием нарушения техники безопасности при транспортировке и перекачке газа между двумя субъектами хозяйствования с использованием автоцистерн.
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