Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,19
30,55
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Другие регионы

Взрывы в Кропивницком: второй подозреваемый арестован

Сегодня, 00:07

Подозреваемый является руководителем предприятия

Фото: kr.depo.ua
Фото: kr.depo.ua.
Взрывы в Кропивницком: второй подозреваемый арестован //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/be2/6cd/5c9be26cdd4ab.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/be2/6cd/5c9be26cdd4ab.jpg Другие регионы Подозреваемый является руководителем предприятия

Суд арестовал с возможностью внесения залога второго подозреваемого во взрывах на автостоянке в Кропивницком.

Об этом сообщил представитель Генпрокуратуры Андрей Лысенко, передает "Украинская правда".

"Второму подозреваемому в масштабных взрывах в Кропивницком только что избрана мера пресечения в виде ареста, с возможностью внесения залога в более миллиона гривен", - рассказал пресс-секретарь.

Он уточнил, что этот подозреваемый является руководителем предприятия. Прокуратура ходатайствовала о его аресте без возможности внесения залога.

Еще раньше инженеру предприятия была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в ночное время и его обязали носить электронный браслет. В то же время прокуроры ходатайствовали о заключении его под стражу.

Прокуратура готовит апелляцию на оба решения.


Ранее стало известно, в Кировоградской областной больнице вчера вечером скончался водитель автоцистерны с газом, которая 27 марта взорвалась на автостоянке в Кропивницком.

Как сообщалось, мэрия Кропивницкого пообещала оказать денежную помощь жителям города, пострадавшим от взрывов.

Прокуратура заявила, что взрывы стали следствием нарушения техники безопасности при транспортировке и перекачке газа между двумя субъектами хозяйствования с использованием автоцистерн.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег суд, пожар, арест, взрывы, АЗС, мера пресечения, Кропивницкий

Вы сейчас просматриваете новость " Взрывы в Кропивницком: второй подозреваемый арестован". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Кропивницком умер водитель, пострадавший при взрывах возле АЗС

Вчера, 12:26

Виновникам происшествия грозит до восьми лет колонии

Мэрия Кропивницкого обещала помочь пострадавшим от взрывов на АЗС

29 марта, 19:42

В Кропивницком выделят деньги на ремонт зданий после взрывов на АЗС

Взрывы в Кропивницком: прокуратура объявила подозрения

29 марта, 12:31

Один из подозреваемых пытался сбежать из Украины

Прокуратура объяснила взрывы в Кропивницком

28 марта, 15:54

Газовая заправка ни при чем

"Самое страшное уже позади": что нужно знать о пожаре в Кропивницком

28 марта, 12:21

Взрыв на газовой заправке гасили 85 спасателей, один из них получил серьезные ожоги

Взрывы и пожар на заправке в Кропивницком: спасатели рассказали подробности

28 марта, 08:03

В результате взрыва пострадали три человека

От «ростовской деревенщины» до жены футболиста-миллионера

Что случилось с родителями Владислава Листьева

Ветров: «Выбираться из отношений с Верой Сотниковой было тяжело»

Семь причин, по которым бой А.Усика и Д.Лебедева - не состоится

Кристина Орбакайте вызвала зависть у россиян

Мистика: 9 звезд «Последнего героя», которых мы потеряли

Бывшая жена Носика: «Мне не хотелось делать Ахеджаковой больно»

Полину Гагарину унесли со сцены после выступления в Китае

Журналист Муждабаев назвал "предателями" избирателей Зеленского

Как выглядели звезды до того, как стали знаменитыми?
Загрузка...

Поменять оператора, но оставить за собой номер: как будет работать новшество мобильной связи

Вчера, 07:19

Услуга будет бесплатной, но номер нужно верифицировать по владельцу

Чего ждать в апреле: доплата для пенсионеров и конец лечению без деклараций

31 марта, 07:51

С апреля многодетные семьи будут получать ежемесячную доплату в размере 1626 грн

Права с чипом для водителей и регистрация авто в два раза дороже: МВД готовит реформу

31 марта, 07:38

В МВД готовят крупные изменения в работе сервисных центров

Тепло и сухо, но не везде: прогноз погоды в Украине на неделю

30 марта, 07:18

В понедельник, 1 апреля, осадков ждать не стоит, но с запада надвинется холодный фронт

Катя Кищук показала голую грудь

Сати Казанова сменила 10 личных водителей за полгода

Агата Муцениеце прокомментировала свой роман с Дмитрием Нагиевым