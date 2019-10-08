Взяли покататься: в Житомирской области подростки попали в ДТП

/ Фото: Нацполиция

В Житомирской области двое подростков на автомобиле стали участниками ДТП. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции.

О травмирования детей в результате ДТП в полицию сообщил дежурный врач Брусиловской больницы. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа местного отделения полиции.

По предварительной информации, в ночь на 7 октября 15-летний и 13-летний двоюродные братья взяли ВАЗ своего дяди, чтобы "покататься". За руль сел старший из них. Двигаясь по дороге, парень не справился с управлением и машина перевернулась.

В результате ДТП водителя и пассажира доставили в Брусиловскую больницу. Предварительно, травмы получил младший из них.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства происшествия в рамках уголовного производства, начатого по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Напомним, мы писали, что за восемь месяцев 2019 года в Украине произошло 100 236 дорожно-транспортных происшествий . В результате этих аварий погиб 1991 человек. По сравнению с таким же периодом прошлого года все показатели аварийности на дорогах увеличились.

Кроме этого, киевская полиция с чрезвычайными усилиями задержала водителя элитной BMW X5 , который совершил аварию, а потом сбежал с места инцидента на большой скорости. Чтобы остановить беглеца, задействовали девять патрульных автомобилей. Догнали его уже на выезде из Киева.

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