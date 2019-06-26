Взяточнику из Житомирской мэрии спустя два месяца срезали надбавку "за высокие достижения в труде"
Справедливость, наконец, восторжествовала
Отстраненному от должности после задержания сотрудниками СБУ заместителю директора департамента регистрации Житомирского городского совета отменили надбавку за высокие достижения в труде в размере 50%.
Распоряжение об отмене надбавки подписал сегодня мэр города Сергей Сухомлин, сообщает Житомир.info.
Ранее сообщалось, что 17 апреля 2019 г. в Житомире во время получения взятки в 1800 долларов задержали заместителя директора департамента регистрации Житомирского городского совета и его посредника, требовали "вознаграждение" за регистрацию права собственности на недвижимое имущество. 18 апреля мэр Сергей Сухомлин распорядился отстранить от должности заместителя директора департамента регистрации Евгения Баренко.
Как сообщалось, в Житомирской области на взятке попался вице-мэр города.
Кроме того, СБУ разоблачила на взяточничестве двух полицейских в Житомирской области.
Ранее в Днепре на взятке поймали главу территориальной общины.
Также мы сообщали, что на взятке погорел чиновник Закарпатской ОГА.
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