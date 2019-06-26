Взяточнику из Житомирской мэрии спустя два месяца срезали надбавку "за высокие достижения в труде"

Справедливость, наконец, восторжествовала

Фото: СБУ.

Отстраненному от должности после задержания сотрудниками СБУ заместителю директора департамента регистрации Житомирского городского совета отменили надбавку за высокие достижения в труде в размере 50%.

Распоряжение об отмене надбавки подписал сегодня мэр города Сергей Сухомлин, сообщает Житомир.info.

Ранее сообщалось, что 17 апреля 2019 г. в Житомире во время получения взятки в 1800 долларов задержали заместителя директора департамента регистрации Житомирского городского совета и его посредника, требовали "вознаграждение" за регистрацию права собственности на недвижимое имущество. 18 апреля мэр Сергей Сухомлин распорядился отстранить от должности заместителя директора департамента регистрации Евгения Баренко.

Как сообщалось, в Житомирской области на взятке попался вице-мэр города.

Кроме того, СБУ разоблачила на взяточничестве двух полицейских в Житомирской области.

Ранее в Днепре на взятке поймали главу территориальной общины.

Также мы сообщали, что на взятке погорел чиновник Закарпатской ОГА.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Взяточнику из Житомирской мэрии спустя два месяца срезали надбавку "за высокие достижения в труде"". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"