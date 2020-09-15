"Я слышу тебя, мама!": аппаратура от Фонда Рината Ахметова помогает мальчику из Чернигова преодолевать проблемы со слухом

Жительница Чернигова Инна Полевиченко мечтает о том, чтобы ее семилетний сын Денис ходил в обычную школу, а не в специализированное учебное заведение. Мальчик хочет быть похожим на своих сверстников, но раньше ему мешали проблемы со слухом.

"Он стремится быть самостоятельным! Иметь друзей-сверстников. Не отличаться от одноклассников. Он неплохо говорит, хуже конечно, чем свои сверстники, но он говорит", – рассказывает мама Дениса Инна Полевиченко.

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А вот слышать Денис мог только громкие звуки. Голоса мамы он мог и не услышать, особенно, когда не видел ее лица и не мог читать по губам.

"На улице было страшно его оставлять, потому что он мог не услышать, как едет машина", – говорит Инна.

Тугоухость обнаружили, когда мальчик совсем перестал слышать на одно ухо. До этого лечили другое заболевание, из-за неправильно поставленного диагноза.

"Есть критерии, которые ребенок должен уметь делать в определенном возрасте. Родители должны это замечать. Помощником является педиатр, который должен проконсультировать и сказать маме о том, что ребенок должен делать в определенном возрасте", – объясняет слухопротезистка Наталья Петренко.

Чем раньше детям с нарушениями слуха делают протезирование, тем легче они адаптируются к полноценной жизни.

"Будут тренироваться нервы, которые и доводят информацию в головной мозг. За счет этого Денис будет слышать, слушать и развиваться должным образом в социуме", – говорит слухопротезистка о новой аппаратуре для Дениса.

Казалось бы, решение для Дениса было найдено. Но как приобрести современные устройства, если денег едва хватает на жизнь? Единственный выход был – просить о помощи. Инна обратилась в Фонд Рината Ахметова.

"Позвонила на "горячую линию". Мне сказали, какие нужны документы, чтоб я отправила. И мне через месяц перезвонили, сказали, что могут дать. Это большое счастье, что мой ребенок будет слышать", – радуется мама Дениса Инна Полевиченко.

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Врач устанавливает слуховые аппараты и подстраивает их под нужды маленького пациента.

"Мама может управлять слуховым аппаратом со своего мобильного телефона", – объясняет врач.

Теперь Денис хорошо слышит ее вопросы. Ему больше не надо читать по губам.

С 2007 года Фонд Рината Ахметова помогает детям с тугоухостью. В рамках проекта "Теперь я слышу" установлено более 180 высокочувствительных слуховых аппаратов.

"Хочу сказать большое спасибо, очень большое! Я очень рада, что помогли моему сыну, который будет слышать, будет ходит в нормальную школу. Большое-большое спасибо!" – говорит Инна Полевиченко.

На прогулке Денис чувствует себя уверенно, а мама – спокойна за безопасность сына.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, как Фонд Рината Ахметова помог услышать мир мальчику из неслышащей семьи.

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Фонд Рината Ахметова еще с далекого 2007 года стал помогать малышам, у которых обнаружили проблемы со слухом. Регулярные обращения родителей подтвердили актуальность работы в этом направлении. И потому в 2018 году появился отдельный проект "Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу".

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