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Яма на яме: дороги в Винницкой области сняли с высоты птичьего полета

Сегодня, 14:29

Ролик сняли для чиновников, чтобы те увидели масштабы разрушений и начали ремонт


В Винницкой области местные жители сняли с высоты птичьего полета 100 километров дороги. Люди воспользовались квадрокоптером, чтобы масштаб разрушений увидели чиновники и начали ремонт. Будет ли результат – узнавали журналисты "Сегодня".

На видео попала трасса международного значения М-21, которая соединяет Беларусь и Молдову. Дальнобойщики и туристы добираются по ней в Европу, но чтобы проехать по этой дороге, нужны крепкие нервы – она в сплошных ямах. Тут можно встретить и выбоины длиной в метр и глубиной 20 сантиметров.

Из-за плохого состояния дороги максимальная скорость по международной трассе – 20 километров в час. Кто решается пролететь ямы на большой скорости, потом жалеет: автомобили просто ломаются.

Как объяснили "Сегодня" чиновники, на капитальный ремонт дороги денег не хватает. Но для начала тут планируют сделают частичный – на критических участках дороги.

"Мы подавали на двадцать четыре километра. Общая стоимость всей, ремонт всей дороги на сегодняшний день составляет миллиард восемьсот", – рассказал заместитель начальника службы дорог Винницкой области Игорь Явдощак.

В свою защиту дорожники говорят, что на самом деле Винницкая область – среди лидеров по качественно отремонтированных путях в Украине. Всего за несколько лет здесь сделали дороги не хуже, чем в Европе. Участок, соединяющий Украину и Европу, обещают сделать идеальным следующем году.

В прошлом, 2018 году, на ремонт отечественных дорог выделили рекордную сумму – 47 миллиардов гривен. Быстрее всего средства освоили в столице, но киевляне все равно не довольны результатом. Водители говорят, что после зимы на дорогах снова появились ямы.

Также мы писали, что на капремонт всех украинских дорог государственного значения нужно 59 лет.

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Тег ремонт, дороги, ямы, винницкая область

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