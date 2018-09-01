Южные регионы Украины охватили пожары – ГСЧС

Сегодня, 19:34

Возгорание зафиксировано почти в каждом районе

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Херсонской области
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Херсонской области

В южных областях Украины не прекращаются пожары из-за чрезвычайного уровня пожарной опасности. Об этом сообщается ГСЧС.

"Жаркая погода не отступает, поэтому пожарно-спасательные подразделения постоянно выезжают на ликвидацию пожаров в экосистемах", – говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в Херсонской области пожарные получили 16 сообщений о горении сухой растительности. В целом площадь выгоревшего сухостоя составила 7,2 гектаров.

Также в Николаевской области зарегистрировано большое количество пожаров сухой травы, мусора, кустарников на открытых территориях – всего 26 пожаров на общей площади более 18 гектаров. Возгорание зафиксировано почти в каждом районе, иногда по несколько случаев одновременно.

Напомним, 1 сентябр пожар охватил десять гектаров Волчанского лесхоза в Харьковской области. С помощью вертолета пожарные сбросили восемь тонн воды на очаги возгорания.

Также синоптики рассказали какой будет погода до конца недели. Вслед за снижением температуры на несколько дней снова потеплеет.

Также мы сообщали какой будет погода в начале осени. На смену теплу придут ранние заморозки. Осень обещает быть не очень приятной – серьезное похолодание может прийти в Украину довольно рано.
Николаев, Херсон, пожарные, ГСЧС, лесной пожар, пожарная опасность

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