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Взятки в Кировоградской ОГА: за Балоня внесли залог

3 июля, 13:16

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Также внесли залог и за его подчиненного

За экс-главу Кировоградской облгосадминистрации Андрея Балоня, которому вручили подозрение в вымогательстве, внесли залог в размере 10 млн 135 тысяч гривен. Об этом сообщила пресс-служба Высшего антикоррупционного суда, пишет РБК.

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Также, по информации пресс-службы, внесли залог и за его подчиненного, руководителя патронатной службы Сергея Шевченко. Размер залога составляет 5 млн 67 500 гривен.

Теперь бывших чиновников должны выпустить из СИЗО. Подозреваемые должны прибывать по каждому требованию к следователю, прокурору и суду. Они будут носить электронный браслет.

Напомним, экс-главу Кировоградской ОГА и его сообщника 25 июня уличили в вымогательстве у местного предпринимателя крупной взятки – 1,8 млн грн. Детективы задержали Балоня с поличным – во время передачи второго "транша" денег.

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В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку назначенного им же в ноябре прошлого года главой Кировоградской областной государственной администрации.

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Также смотрите трансляцию судебного заседания по избранию меры пресечения одному из чиновников:

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взятка залог кировоградская область подозрение Андрей Балонь

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