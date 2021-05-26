За две недели с COVID потеряла квартиру: пенсионерку обманула близкая подруга

Выселить старушку из дома хочет подруга, с которой пенсионерка дружила полвека и доверяла как себе – потому и попросила помочь с продажей двухкомнатной квартиры

Пенсионерка из Ровно доверила документы на жилье близкой подруге, однако пока она лежала под аппаратом ИВЛ из-за коронавируса, квартиру продали и деньги не отдают.

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Как такое могло произойти, выяснил корреспондент новостей "Сегодня".

Несколько недель 84-летняя Тамара Радиенко живет на чемоданах, а выселить ее из собственного дома хочет подруга, с которой пенсионерка дружила полвека и которой доверяла как себе – потому и попросила помочь с продажей двухкомнатной квартиры, поскольку планировала впоследствии перебраться к сыну.

"Смотрины квартиры были заранее. Я дала документы, очень доверяла. Была мне как сестра, ее невестка – судебный человек. Не думала, что может быть обман", – рассказывает пострадавшая.

Как пенсионерке "помогли" продать квартиру

Когда в марте Тамара Владимировна вернулась из больницы, где две недели пролежала с COVID-19, узнала, что квартира продана.

"Она сказала, квартира продана. Я не собиралась продавать в это время. А только был устный договор – и это она знала прекрасно, что это будет только после приезда моего сына", – говорит женщина.

Денег за проданную квартиру она также не получила. Зато уже несколько недель новый владелец дома ее терроризирует – оставляет в дверях записки: "Тамара Владимировна, мы придем с полицией сменить замки моего дома".

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Как выяснили "Сегодня", квартиру приобрела известный в городе риелтор Виктория Кучина. Однако в офисе мы ее не застали, а по телефону она заверила, что квартиру купила законно.

"Я действительно приобрела квартиру, я это не скрываю. Выясните в полиции, каким образом написано заявление Тамары Владимировны – к кому. В этом разберитесь сначала", – заявила Кучина.

Подруга же Тамары Владимировны давать комментарии отказывается.

Видео: Сегодня

Что говорят соседи и в полиции

Что касается полиции, то там говорят, что по заявлению пенсионерки возбуждено производство о мошенничестве и подделке документов, но обвинять кого-либо в незаконной продаже квартиры не спешат.

"Из-за преклонного возраста она могла не понимать, какие документы подписывала. Это одна из версий. Возможно, забыла, что подписывала какие-то документы", – пояснил Тарас Войтюк, начальник следственного отдела Нацполиции в Ровенской области.

Соседи утверждают, что, несмотря на возраст, пенсионерка имеет светлую память и деменцией не страдает. Поэтому сейчас помогают ей чем могут.

"Люди, которые были друзьями, думали, что под аппаратом ИВЛ. Допускаю, они рассчитывали, что бабушка не выйдет из больницы, возраст, болезнь..." – считает одна из соседок.

На дверях квартиры, перепроданной, пока владелица была в больнице, сейчас новые замки. Заменили их соседи, которые помогают пенсионерке вернуть жилье. Так у старушки будет хоть какая-то защита от опекунов, которые хотят выбросить ее из квартиры.

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Также ей наняли адвоката, который уже готовит жалобу в суд о признании продажи квартиры недействительной.

Напомним, в Мариуполе Донецкой области адвокат продал квартиры клиентки и забрал все деньги.

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