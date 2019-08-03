В заповеднике на юге Украины браконьеров лишили рыбы на колоссальную сумму

Спустя всего пару недель после задержания браконьеров в Черноморском биосферном заповеднике украинская полиция снова помешала незаконным рыбакам обогатиться не менее чем на 2 млн гривен в заповедной зоне.
Об этом сообщил начальник Управления организации деятельности подразделений полиции на воде и воздушной поддержки Сергей Науменко.
По его словам, во время отработки территории в Херсонской области минувшей ночью, с 2 на 3 августа, правоохранители обнаружили и изъяли незаконные орудия лова – вентери, выпустив в воду креветку, крабов, калканов, бычка и прочий нелегальный улов.
Кроме того, около маяка "Бирючий" обнаружили двух нарушителей на моторной лодке, которые снимали браконьерские "бочки-ловушки". Ущерб, который они нанесли государству, оценивается в 250 тыс. гривен. Поэтому их лодку, оборудование (более полусотни ловушек) и улов изъяли, а самих браконьеров задержали – им грозит до трех лет лишения свободы.
Науменко добавил, что в целом за все время отработки полицейские предупредили нанесение ущерба государству на сумму около 70 млн гривен.
Напомним, что в прошлом месяце под Полтавой дерзкие преступники вывесили тушу подстреленного оленя при въезде в село Великий Тростянец.
Кроме того, мы писали, что в апреле в Харьковской области задержали браконьера, который ловил рыбу в период нереста, с 145 кг толстолобика.
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