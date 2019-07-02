Забил жену молотком: в Сумской области мужчину приговорили к 9 годам тюрьмы

На заседании суда мужчина признал свою вину

Фото: Pixabay

В Сумской области мужчина забил молотком свою сожительницу и получил за это девять лет тюрьмы. Об этом написала пресс-служба прокуратуры области.

Событие произошло в Путивльском районе. Во время распития алкоголя между супругами возникла ссора. Тогда мужчина схватил молоток и около 20 раз ударил сожительницу. После этого нанес еще два удара ножом. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Тогда злоумышленник побежал к соседям и рассказал о событии. Пока соседи вызвали полицию, подозреваемый вернулся в дом, где пытался покончить жизнь самоубийством. А потом поджег дом. Пожар удалось потушить, а раны оказались не глубокие. Поэтому сотрудники полиции забрали мужа в участок.

В суде обвиняемый признал свою вину свою. Пояснил, что преступление совершил из-за ревности. С учетом смягчающих обстоятельств по решению суда мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины и осужден к девяти годам лишения свободы.

Напомним, ранее в Житомирской области полицейские сообщили новые подробности расследования убийства пятилетней девочки, которую лишили жизни ее собственные родители: возле реки копы обнаружили косточки и череп – возможно, это останки Даши Макарчук.

Кроме того, Днепровский районный суд Киева приговорил к 12 года лишения свободы 23-летнего парня, который жестоко убил товарища после распития с ним алкоголя.

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