Задела спиннингом электросеть: в Полтавской области девочку ударило током на рыбалке

Девочка получила ожоги обеих ладоней и левой голени, сейчас ребенок в реанимации

В Полтавской области в реанимацию госпитализировали 8-летнюю девочку. Ее ударило током во время рыбалки.

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Об этом сообщили в ГСЧС в Полтавской области.

Инцидент случился в Глобине 5 июня в 12:30. Девочка забрасывала рыболовный спиннинг и задела линию электропередачи. У нее диагностировали поражения электротоком, ожоги обеих ладоней и левой голени.

Пострадавшую госпитализировали в реанимацию детской больницы в Кременчуге. Сейчас ребенок в тяжелом состоянии.

Напомним, в Черниговской области попытка сделать фото на крыше поезда закончилась трагедией – парня ударило током, он загорелся.

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Кроме того, в Житомирской области от удара током погиб 16-летний парень. Юноша решил залезть в электрощитовую. Он скончался еще до приезда медиков.

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