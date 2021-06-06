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Задела спиннингом электросеть: в Полтавской области девочку ударило током на рыбалке

6 июня, 13:14

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Девочка получила ожоги обеих ладоней и левой голени, сейчас ребенок в реанимации

В Полтавской области в реанимацию госпитализировали 8-летнюю девочку. Ее ударило током во время рыбалки.

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Об этом сообщили в ГСЧС в Полтавской области.

Инцидент случился в Глобине 5 июня в 12:30. Девочка забрасывала рыболовный спиннинг и задела линию электропередачи. У нее диагностировали поражения электротоком, ожоги обеих ладоней и левой голени.

Пострадавшую госпитализировали в реанимацию детской больницы в Кременчуге. Сейчас ребенок в тяжелом состоянии.

Напомним, в Черниговской области попытка сделать фото на крыше поезда закончилась трагедией – парня ударило током, он загорелся.

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Кроме того, в Житомирской области от удара током погиб 16-летний парень. Юноша решил залезть в электрощитовую. Он скончался еще до приезда медиков.

О чем еще говорят украинцы, смотрите в последнем выпуске новостей "Сегодня":

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