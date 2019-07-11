Задержан убийца четы фермеров в Николаевской области

Подозреваемый раньше на них работал

Место, где произошло преступление.

В Николаевской области задержали 44-летнего подозреваемого в убийстве главы фермерского хозяйства "Шевченко" Владимира Новицкого и его жены.

Операция прошла с привлечением бойцов КОРД, сообщает сайт Нацполиции.

Ранее сообщалось, что 15 мая в Березнеговатском районе области в собственном доме местный житель обнаружил тела своих родителей. Это были 71-летний председатель фермерского хозяйства и его 64-летняя жена.

Эксперт, осмотрев тела умерших, обнаружил у хозяина тяжелые травмы головы, а у женщины – ножевые ранения грудной клетки и следы пыток. Также известно, что она пыталась убежать от преступника и была убита кухонным ножом, а домовладелец – забит палкой.

В доме были выбиты двери и исчезли некоторые вещи супругов: мобильный телефон, ювелирные изделия и документы.

В результате проведенного комплекса следственных и оперативно-розыскных мероприятий сегодня, 11 июля, за убийство супругов был задержан 44-летний местный житель, ранее работавший бухгалтером у погибшего фермера. В 2013 году он был уволен за махинации с деньгами.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных п. 1, 6 ч. 2 ст. 115 "Умышленное убийство двух лиц из корыстных побуждений" и ч. 4 ст. 187 "Разбой" Уголовного кодекса Украины. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

Сейчас суд выбирает подозреваемому меру пресечения.

Как сообщалось, в Киевской области застрелили фермера, который был депутатом райсовета.

Также мы сообщали об убийстве семьи фермеров в Винницкой области.





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