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Задержание юриста Полтавской РГА: новые подробности

6 мая, 17:13

Во время получения взятки юрист находился в отпуске

Фото: poltavske.tv
Фото: poltavske.tv.

Стали известны подробности задержания юрисконсульта аппарата Полтавской райгосадминистрации Александра Третьяка.

Как сообщает poltava365.com, во время получения неправомерной выгоды юрист находился в отпуске. "25 апреля на получении неправомерной выгоды в размере три тысячи гривен во время его отпуска задержали юрисконсульта аппарата Полтавской районной государственной администрации Александра Третьяка", – передает издание.

По информации Следственного управления полиции Полтавской области, установлено, что неправомерную выгоду работник РГА получал за юридическую помощь в подаче необходимых документов на получение в собственность земельных участков сельскохозяйственного назначения участниками АТО – в виде подготовки документов в свободное от основной работы время.

Как сообщалось, 25 апреля в Полтаве работники СБУ совместно с сотрудниками областной прокуратуры задержали юрисконсульта аппарата Полтавской райгосадминистрации Александра Третьяка при получении неправомерной выгоды в 3 тысячи гривен.

Пресс-служба Нацполиции Полтавщины сообщила, что правоохранители задержали посредника с деньгами для должностных лиц Полтавской райгосадминистрации. При этом называется куда более крупная сумма взятки. По данным полиции, посредник получил 45 000 грн.

Неправомерную выгоду чиновники требовали за содействие и выдачу разрешительных документов на земельные участки для участников АТО. Открыто уголовное производство. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Как сообщалось, в Полтавской области на взятке в 30 тысяч гривен попался сотрудник полиции.

Кроме того, в Полтаве за вымогательство и получение неправомерной выгоды следователями территориального управления Государственного бюро расследований был задержан военнослужащий Харьковского пограничного отряда Восточного регионального управления Госпогранслужбы и его сообщник – бывший военнослужащий ГПСУ.

В Кобеляцком районе Полтавской области были задержаны двое полицейских оперов, которые вымогали у местного жителя 10 тысяч гривен за не привлечение к уголовной ответственности.

Также на взятке в 20 тысяч долларов попался чиновник Полтавского филиала предприятия "Укринтеравтосервис".

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Тег взятка, взяточничество, юрист, задержали, уголовное производство, неправомерная выгода

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