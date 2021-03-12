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Изнасиловали и задушили : экспертиза подтвердила убийство девочки в Херсонской области

12 марта, 19:51

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Смерть наступила в результате механической асфиксии

Правоохранители закончили экспертизу относительно гибели Марии Борисовой в Херсонской области. Результаты подтвердили, что семилетнюю девочку изнасиловали и задушили.

Об этом сообщила пресс-секретарь управления Нацполиции в Херсонской области Татьяна Пшонь, сообщает "Сегодня".

Видео: Сегодня

"В настоящее время судебно-медицинским экспертом подтверждено причина смерти несовершеннолетней Марии Борисовой. А именно – механическая асфиксия. Кроме того, медицинский эксперт подтвердил, что девочка была изнасилована", – сказала правоохранитель.

Сейчас в селе на каждой улице стоят машины патрульных. На въезде и выезде из села полицейские фиксируют и проверяют почти каждую машину.

Следствие продолжается. Все надеются на то, что преступника найдут в ближайшее время.

Напомним, правоохранители проверяют несколько потенциальных подозреваемых в убийстве семилетней Марии Борисовой.

Также мы писали, как живет село Счастливое после убийства девочки.

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убийство изнасилование девочка полицейские Херсонская область
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