Загадочная смерть подростка в Прилуках: в Киеве проводят повторную экспертизу

Родители погибшего парня уверены, что их сына убили, а потом подбросили на пути

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После загадочной смерти подростка в городе Прилуки, Черниговской области, тело погибшего Дениса Чаленко было отправлено в Киев на дополнительную экспертизу.

Исследование тела 14-летнего школьника проходит в киевском морге. К делу привлекли Главное управление полиции Киева.

Напомним, парня нашли мертвым на железнодорожных путях. По официальной версии черниговской полиции, произошел несчастный случай, а вот родители убеждены, что их сына жестоко убили и подложили его тело на рельсы, чтобы скрыть преступление.

"Во время проведения судебно-медицинской экспертизы будут присутствовать следователь и криминалист, которые сейчас находятся в морге для проведения повторного вскрытия. Первое вскрытие происходило именно в городе Прилуки, но родители полностью не доверяют судебно-медицинской экспертизе, потому отец обратился с просьбой о повторной экспертизе", – объяснил Владимир Билык, адвокат семьи Чаленко.

Ранее в Прилуках начальник Главного управления Национальной полиции в Черниговской области Эдуард Алехин встретился с общественностью, чтобы основательно рассказать о ходе расследования смерти 14-летнего подростка на железнодорожных путях.

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