Домик на озере в Житомирской области с каждым годом привлекает все больше туристов

В Старом Солотвине в Житомирской области загадочный домик на озере годами привлекает тысячи туристов. Эту достопримечательность туристы называют местом влюбленных.

Этот домик лет 40 назад построили местные мужчины. Они тут прятались от дождя, отдыхали в выходные. Доехать из Житомира сюда можно за полчаса, а из Киева в три раза дольше.

По дороге к домику важно не пропустить еще один рукотворный памятник – водопад Вчелька. Его в 50 годах прошлого века вытесали в скале военные, обустраивая полигон. Вода каскадом приходит из трех уступов, с высоты 10 метров. Побывать здесь можно только на выходные, когда нет тренировок.

Не так давно мы писали о том, почему стоит посетить живописные места "Каменского прибрежно-речного комплекса" в Днепропетровской области. Именно тут больше двух миллионов лет назад произошел раскол тектонических пород: два гранитных берега разделила река Каменка, а камни на ней образовали пороги и водопад.

Кроме того, ранее мы писали о самых интересных озерах в Украине.