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Загадочный монолит нашли в еще одном городе Украины: в этот раз – на свалке (видео)

10 декабря, 16:21

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Пока неизвестно, кто и зачем его установил

В Украине появился еще один загадочный монолит. После того, как такой объект нашли в Киеве, жители Полтавской области обнаружили монолит и у себя. Только в более "интересном" месте – на свалке.

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Соответствующее видео опубликовали очевидцы в соцсетях.

Известно, что монолит появился сегодня, 10 декабря, в Полтавской области на Макуховской свалке. Пока неизвестно, кто и зачем установил этот объект в таком неожиданном месте.

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Напомним, что ранее такие монолиты обнаружили в США. Так, один монумент обнаружили на вершине горы Пайн в городе Атаскадеро.

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Однако тайну загадочных находок быстро раскрыли. Арт-группа The most famous artist из Нью-Мексико заявила, что занималась их установкой. Теперь они начали продавать свои экспонаты.

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свалка монолит Полтавская область
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