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Загрязнение Роси химикатами: в двух городах отключат воду, полиция открыла уголовное производство

9 июня, 18:14

Полиция открыла уголовные производства по факту кражи и загрязнения водоема

фото: delo.net
фото: delo.net.

В Белой Цервки и Умани перекроют воду из-за утечки химикатов в реку Рось, которая произошла сегодня в Винницкой области, сообщает Прямий.

На заседании городского совета решили прекратить водоснабжение с 23:00 воскресенья, девятого июня.

"Только что состоялось заседание комиссии исполнительного комитета городского совета по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором было принято решение девятого июня с 23:00 временно прекратить водоснабжение. С десятого июня запрещается вылов рыбы, купание и выпас скота в акватории реки Рось" , – заявил глава Белой Церкви на своей странице в Facebook.

Водоснабжение восстановят, как только экспертиза покажет, что вода пригодная для использования.

Полиция в свою очередь уже открыла уголовное производство по факту загрязнения водоема.

Сообщается, что на закругленном участке дороги автомобиль Mercedes Sprinter съехал с проезжей части в водоем и перевернулся. Машина загорелась. Автомобиль без номерных знаков, подняли на поверхность. Также подняли канистры с химическими веществами.

"Установлено, что химикаты были похищены из фермерских хозяйств Козятинского и Липовецкого районов. В результате возгорания автомобиля произошла разгерметизация части емкостей с химическими веществами, в результате чего некоторое количество вещества выгорела и попала в водоем", – говорится в сообщении Нацполиции.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.242 УК (нарушение правил охраны вод). За такое преступление предусмотрено до пяти лет лишения свободы. По фактам краж гербицидов в Козятинском и Липовецком районе открыты уголовные производства по ч.3 и ч.5 ст.185 УК Украины (кража). Максимальное наказание - от семи до 12 лет заключения с конфискацией имущества. 

Напомним, в Днепропетровской области произошла утечка азотной кислоты из автоцистерны. Фура перевозила 24 тонны опасного груза – азотную кислоту. В общей сложности, вытекло порядка 3-4 тонн азота.

Кроме этого, власть Одесской области взялись за проблему утилизации опасных отходов. В областном совете утвердили обновленную программу экологической безопасности, особое внимание в которой уделяется хранилищам с испорченными пестицидами, а "Сегодня" выяснили, какие еще химические вещества до сих пор хранятся на территории региона.

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Тег вода, химикаты, загрязнение, водоснабжение, экспертиза, рось

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