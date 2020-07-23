Захват заложника в Полтаве: появились новые подробности спецоперации

Правоохранители продолжают спецоперацию по задержанию мужчины, который взял в заложники полковника полиции в Полтаве. Об этом сайту "Сегодня" сообщили в правоохранительных органах.
"Идет поиск подозреваемого", – рассказал нам источник.
На уточняющий вопрос, о чем идет речь, наш источник ответил так: "Я ж не говорю, что идет преследование транспортного средства, идет поиск подозреваемого".
Ранее мы сообщали, что правоохранители установили личность "полтавского террориста".
Напомним, сегодня утром в Полтаве на улице Остапа Вишни произошло ЧП – мужчина грозился взорвать гранату. Как рассказали в пресс-службе местной полиции, перед этим злоумышленник незаконно завладел транспортным средством. Пытаясь избежать ответственности, мужчина стал угрожать работникам полиции взрывом. В местной ОГА сообщили, что полицейские держат ситуацию под контролем.
Также в Сети появилось видео момента, когда автомобиль со злоумышленником выезжает из окружения правоохранителей.
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