Захват заложника в Полтаве: "террорист" едет в сторону Киева

Мужчина, который грозился взорвать гранату в Полтаве и захватил в заложники полковника полиции, сейчас едет в сторону Киева.

"Он действительно едет в сторону Киева", – рассказал сайту "Сегодня" спикер полиции Полтавской области Роман Гришин.

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На вопрос о том, преследуется ли это авто, Гришин ответил так: "Проводятся мероприятия по обезвреживанию преступника. О нем могу сказать, что обоснованно подозревается в серии угона транспорта на территории Полтавской области".

Напомним, в Полтаве правоохранители выполнили требование мужчины, который грозился взорвать гранату.

"После переговоров злоумышленник обменял удерживаемого работника уголовного розыска на начальника УКР ГУНП в Полтавской области полковника полиции Виталия Шияна, с которым он поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями, автомобиле "Богдан", – сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко.

Злоумышленник взял в заложники полковника полиции и скрылся с ним на предоставленном по его требованию автомобиле.

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Напомним, утром 23 июля в Полтаве на улице Остапа Вишни возле здания административного суда работники подразделения уголовного розыска пытались задержать мужчину, который обоснованно подозревается в незаконном завладении транспортными средствами. Пытаясь избежать ответственности, он начал угрожать работникам полиции гранатой.

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