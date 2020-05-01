"Заигрались": из-за ослабления карантина в Черкассах открыли уголовное производство

Правоохранительные органы будут жестко реагировать на ослабление карантина в Черкассах – по этому поводу уже открыто уголовное производство. Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел (МВД) Украины Арсен Аваков.

"Господин председатель города Черкасс, вы заигрались! Прекратите рисковать здоровьем и жизнью людей ради политических игр! Реагирование будет жестким", – написал Аваков на своей странице в Twitter.

Кроме того, пресс-служба МВД сообщила, что полиция начала уголовное производство по факту решения об ослаблении карантина. Там отмечают, что принимая такое решение черкасский горисполком вышел за рамки своих полномочий.

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"Руководство городского совета дерзко игнорирует требования правительства Украины и сознательно в период пандемии подвергает опасности горожан и жителей области. <...> Полиция подчеркивает необходимость не совершать деятельность, которая пока запрещена в соответствии с постановлением Кабмина министров. Стоит отметить, что карантин в случае положительного эпидемиологической ситуации начнут ослаблять с 12 мая 2020 года, и делать это будет исключительно правительство по согласованию с главным государственным санитарным врачом", – говорится в сообщении МВД.

А в Черкассах тем временем будут работать мобильные группы полицейских. Их цель – проводить превентивную работу среди представителей малого и среднего бизнеса, а в случае игнорирования запрета и невыполнения законных требований – привлекать нарушителей к административной ответственности.

Напомним, ранее черкасские власти разрешили работу салонов красоты, спортклубов, летних площадок ресторанов, магазинов по продаже непродовольственных товаров, рынков и ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции и цветов, а также городских парков и скверов и расположенных на их территории аттракционов. Это решение уже вызвало резко отрицательную реакцию главы Минздрава Максима Степанова.

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В мэрии Днепра также приняли решение ослабить карантин – с 4 мая будут разрешены прогулки по зеленым зонам и паркам, но собираться большими компаниями все равно не разрешат.

Как известно, карантин в Украине продлен до 11 мая, но к правительству уже обращаются с просьбами выйти из него раньше или хотя бы ослабить ограничительные меры. Впрочем, на заседании Кабинета министров 29 апреля премьер Денис Шмыгаль дал понять, что Украина не будет преждевременно снимать ограничения. Глава правительства уточнил, что ограничения для украинцев и бизнеса ослабят, но только когда количество заболевших не будет увеличиваться.

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