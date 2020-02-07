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Заказное убийство в Хмельницком: копы задержать организатора

7 февраля, 18:35

За убийство бывшего мужа женщина заплатила 4500 долларов

/ Фото: Нацполиция

В Хмельницком полицейские предотвратили заказное убийство предпринимателя, организатором которого оказалась его бывшая жена.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, смерть мужчины принесла бы ей немалые деньги при распределении имущества.

Копам стало известно о том, что жительница Ровно заказала убийство еще в декабре 2019 года и стражи порядка сумели разработать и провести спецоперацию по инсценировке ликвидации бизнесмена, которая велась в строжайшей тайне под полным контролем полиции.

В результате заказное убийство удалось предотвратить и задержать организатора. Заказчицу задержали во время передачи исполнителю преступления "оплаты" – 4500 долларов.

Было открыто уголовное производство по статье "подготовка к заказному убийству из корыстных побуждений". Следственные действия продолжаются и, в частности, решается вопрос объявления задержанной о подозрении и избрания ей меры пресечения.

Напомним, ранее в Харькове СБУ совместно с коллегами из Грузии провели специальную операцию и предотвратили заказное убийство, которое планировалось в закавказской республике. Как оказалось, исполнителей подыскивали криминальные авторитеты, чтобы устранить своих "конкурентов".

Ранее мы сообщали о перестрелке в Харькове, после которой на даче у одного из ее участников, Алексея Титова, который подорвал себя, убегая от полиции, был обнаружен огромный арсенал оружия.

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убийство Ровно Хмельницкий

Источник: Сегодня

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