Заказное убийство женщины в Виннице: правоохранители задержали исполнителя

Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 32-летней жительницы Винницы Виталины Плахотнюк. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Винницкой области.

Как рассказали в полиции, мужчина был исполнителем заказного убийства. Заказчиком оказался бывший муж женщины. Ему следователи уже объявили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. За такое преступление мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, 21 августа в Виннице застрелили молодую женщину. Неизвестный трижды выстрелил в нее в довольно людном месте - рядом с дорогой, жилыми домами и стоянкой такси. Без мамы осталась шестилетняя дочь.

Также мы писали, что в Одессе на улице Академика Вильямса произошла стрельба. Ранения получил 45-летний местный житель. Мужчина получил ранения грудной клетки и предплечья. Его госпитализировали в больницу.

Ранее в Днепре, на улице Антипа Синявского, неизвестный мужчина выстрелил девушке в лицо.



