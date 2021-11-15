Заклеили рот скотчем: под Полтавой в садике издевались над 4-летней малышкой

Власти не хотят, чтобы эта история умалчивалась

В детском садике издевались над ребенком. Фото: коллаж "Сегодня"

В Полтавской области в детском саду Диканской общины воспитатели поиздевались над 4-летним ребенком. Как оказалось, во время тихого часа они заклеили девочке рот скотчем.

Об этом сообщил председатель Полтавского облсовета Александр Беленький на своей странице в Facebook.

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Издевательства над ребенком в детсаду

Как стало известно, властям Полтавы сообщили о случае издевательства над ребенком, который произошел в Диканской общине.

Во время тихого часа 4-летней девочке, чтобы она не плакала, воспитатели скотчем замотали руки и ноги, а потом еще и заклеили рот.

"Обращаюсь к руководству ГУ Национальной полиции в Полтавской области по поводу проверки фактов и обстоятельств этого чрезвычайного происшествия, которые могут быть подтверждены или опровергнуты", — отметил Беленький.

Он добавил, что не хочет, чтобы эта история умалчивалась.

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