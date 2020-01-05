Закон один для всех: глава Херсонской ОГА будет контролировать ход расследование убийства в Каховке

Юрий Гусев / Фото: Сегодня

Связи не помогут избежать наказания в убийстве 26-летнего местного жителя в Каховке.

Об этом заявил глава Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев на странице в Facebook.

"Расследование убийства 26-летнего местного жителя Владимира Чебукина, которое состоялось утром 1 января в Каховке, должно быть профессиональным и беспристрастным", – говорится в сообщении.

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Подозреваемого задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Суд принял решение о его аресте.

"Относительно другого участника событий — действующего полицейского — происходят проверки с использованием полиграфа. Ход расследования буду контролировать лично. Планирую вместе с новоназначенным прокурором области Игорем Васильевичем Ивченко встретиться с семьей погибшего. Никакие связи не помогут виновным избежать наказания. В Херсонской области все должно быть по закону и закон должен быть один для всех", – резюмировал Гусев.

Напомним, что в Каховке после убийства местного жителя отделение полиции забросали файерами.

С жителями Каховки встретился начальник местного отдела полиции Алексей Войчек.

На месте инцидента дежурят пожарные, которые оперативно тушат пиротехнику и покрышки.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Херсонской области произошло убийство: 29-летний мужчина совершил несколько выстрелов из ружья в живот другому мужчине. В результате ссоры между хозяином дома и бывшим мужем его жены произошла стрельба. Правоохранители задержали злоумышленника и выбрали ему меру пресечения.

Ранее сообщалось, что житель Переяслава заподозрил свою жену в измене, после чего похитил предполагаемого ухажера и подверг его пыткам .

Также столичные правоохранители задержали организатора похищения мужчины . Пострадавшего в прошлом году удерживали 12 дней в неволе и требовали у его родственников полмиллиона долларов. Подробности похищения мужчины смотрите в сюжете:

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