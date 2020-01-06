"Закон превыше всего": в полиции прокомментировали скандальное убийство в Каховке

Фото: Типичный Херсон

Расследованиеубийства Владимира Чебукина, которое произошло новогодней ночью в Каховке, будет справедливым и беспристрастным. Об этом заявил начальник полиции в Херсонской области Александр Прокудин, сообщает "Херсон Оnline".

По его словам, убеждение в том, что полиция будет мешать следственным действиям ГБР или защищать бывших или действующих сотрудников правоохранительных органов от наказания за содеянное – ложное.



"Уверяю вас, что Закон превыше всего. Круговой поруки не будет. Не будем саботажа и препятствования. Расследование обстоятельств смерти Владимира будет справедливым и беспристрастным", – отметил Прокудин.

Полицейский рассказал, что на данный момент известно следствию.

Причастность работника Каховского отдела полиции к убийству. По словам Прокудина, он является действующим работником и занимает должность старшего инспектора по контролю за оборотом оружия в сфере разрешительной системы сектора превенции Каховского ОП. Следствие установило, что он действительно в ночь совершения преступления находился в компании вместе с подозреваемым.

"Второго января моим решением он был отстранен от выполнения служебных обязанностей и в настоящее время находится по месту жительства. Причастен ли он к совершению преступления, будут устанавливать следователи Государственного бюро расследований, куда мы также второго января направили все необходимые материалы по данному факту", – отметил мужчина.



Скрывала ли каховская полиция это преступление. По словам Прокудина, эти обвинения не соответствуют действительности. Следственные действия проводились, в частности полицейские установили и опросили всех участников события, которые на тот момент находились в домовладении, у которого произошло преступление.

"В течение 5-6 часов полиция собрала необходимые материалы для задержания подозреваемого и после всех процессуальных действий он был помещен в изолятор временного содержания. Однако некоторые просчеты в действиях каховских полицейских были. В частности, автомобиль, на котором приехал Владимир, ни был сразу удален следственно-оперативной группой и осмотрен должным образом. В настоящее время транспортное средство арестовано, осмотрено и из него удалены все необходимые для расследования следы", – рассказал полицейский.



Осмотр места происшествия. Прокудин рассказал, что с места преступления было изъято устройство для отстрела патронов травматического действия. Согласно номерам и записям в разрешительном удостоверении и в информационных базах, оружие принадлежит именно погибшему. В день совершения преступления, полицейские не обнаружили видеорегистратора, в котором хранятся видеозаписи с подключенных камер наблюдения, но изъяли два домофона, которые направят на компьютерно-техническую экспертизу. В материалах уголовного производства есть видеозаписи с предыдущих мест пребывания компании в качестве подозреваемого, так и потерпевшего.



Осмотр тела погибшего. Осматривал Владимира местный судмедэксперт, которому инициативная группа не доверяет. Поэтому по инициативе родственников решается вопрос о назначении повторной комплексной судебно-медицинской экспертизы.

"Мы надеемся, что уже в ближайшее время нам будут известны предварительные устные выводы относительно действительного характера повреждений, количества шаров, которые попали в Владимира, в каком положении он находился, из какого оружия, расстояния, места у него стреляли", – отметил полицейский.

Ранее мы сообщали, что в Каховке продолжаются масштабные протесты из-за убийства 26-летнего местного жителя Владимира Чебукина. Основная причина народного гнева – люди подозревают полицию в сокрытии следов убийства мужчины.

Напомним, ЧП произошло, когда Владимир Чебукин пришел в дом своей бывшей жены, где проживал его сын. В этот момент там отдыхал нынешний сожитель его экс-супруги, бывший полицейский, со своим знакомым – работником полиции. Между мужчинами произошла перепалка, после чего, по предварительным данным, сожитель экс-супруги и расстрелял Владимира.

В свою очередь сестра погибшего Дарья рассказала страшные последствия расстрела. По ее словам, у Владимира "были пробиты легкие в двух местах. У него пробита печень в пяти местах. У него отрезали две кишки по метру. У него простреленный желудок, половина вырезана".

Все подробности в спецтеме Протесты в Каховке

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