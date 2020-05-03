Замглавы Житомирского областного совета заразился COVID-19

Чиновник рассказал, как протекает его болезнь

Заместитель главы Житомирского областного совета Сергей Крамаренко заболел коронавирусом.

Как написал сам чиновник в своем Facebook, подтверждение он получил из областного лабораторного центра.

"У меня обнаружили вирус COVID-19. Для меня это стало неожиданностью, но я понимаю, что контактирую с большим количеством людей со всей Житомирщины и Украины, потому и уберечься было почти нереально", – признал он.

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Крамаренко добавил, что он чувствует себя нормально, а настроение у него – "боевое".

"Нахожусь дома на самоизоляции. Все контактные лица установлены и самоизолированы", – заверил чиновник.

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Напомним, что в Украине сменился регион-"лидер" по распространению коронавируса – больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Одесской области.

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Ранее глава Минздрава заявил о том, что врачи ожидают снижения числа заболевших, если украинцы будут соблюдать карантинные меры.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях министр уже отмечал, что Украине удалось избежать итальянского или испанского сценариев. Степанов объяснил важность карантина.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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