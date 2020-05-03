Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,97
29,24
  1. Новости в регионах
  2. Другие регионы

Замглавы Житомирского областного совета заразился COVID-19

3 мая, 13:25

Руслан Ровик

Чиновник рассказал, как протекает его болезнь

Заместитель главы Житомирского областного совета Сергей Крамаренко заболел коронавирусом.

Как написал сам чиновник в своем Facebook, подтверждение он получил из областного лабораторного центра.

"У меня обнаружили вирус COVID-19. Для меня это стало неожиданностью, но я понимаю, что контактирую с большим количеством людей со всей Житомирщины и Украины, потому и уберечься было почти нереально", – признал он.

Реклама

Крамаренко добавил, что он чувствует себя нормально, а настроение у него – "боевое".

"Нахожусь дома на самоизоляции. Все контактные лица установлены и самоизолированы", – заверил чиновник.

В тренде
Сотня раненых и уничтоженных: офицер ВСУ назвал потери боевиков за апрель

Напомним, что в Украине сменился регион-"лидер" по распространению коронавируса – больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Одесской области.

Реклама

Ранее глава Минздрава заявил о том, что врачи ожидают снижения числа заболевших, если украинцы будут соблюдать карантинные меры.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях министр уже отмечал, что Украине удалось избежать итальянского или испанского сценариев. Степанов объяснил важность карантина.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чиновник коронавирус житомирская область

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: статистика за 28 апреля и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 28 апреля и все подробности из регионовУкраина
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 3 мая
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 3 маяУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 3 мая и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 3 мая и все подробности из регионовУкраина
"Мы выстоим это время": мэр Черкасс дерзко ответил на угрозы АваковаДругие регионы
В Полтавской области растет число больных с коронавирусом: почти треть из них – медики
В Полтавской области растет число больных с коронавирусом: почти треть из них – медикиДругие регионы
Огурцы на дороге и перекрытый мост: аграрии устроили протест под Херсоном
Огурцы на дороге и перекрытый мост: аграрии устроили протест под ХерсономДругие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...