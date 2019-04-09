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Замглвы Херсонской ОГА подает в отставку

Сегодня, 05:27

Рыщук сказал, что именно Гордеев пригласил его работать в облгосадминистрацию, следовательно, с ним он и уйдет из ОГА

Фото: ZN.ua
Замглвы Херсонской ОГА подает в отставку //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/c02/d31/5cac02d310906.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/c02/d31/5cac02d310906.jpg Другие регионы Рыщук сказал, что именно Гордеев пригласил его работать в облгосадминистрацию, следовательно, с ним он и уйдет из ОГА

Заместитель председателя Херсонской областной государственной администрации Евгений Рыщук, которого связывают с делом об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, подал заявление об отставке. Об этом он сообщил в Facebook.

"Второй пошел !!! Именно так будут сейчас писать злопыхатели... Как всем известно, в пятницу Глава ОГА Гордеев А.А. написал заявление на увольнение. Мой шаг такой же. Я пришел в ОГА по приглашению Андрея Гордеева и ухожу вместе с ним", – написал Рыщук.

По его словам, он будет продолжать работать депутатом облсовета.

Фото: Евгений Рыщук/Facebook

Что касается дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк, он отметил, что рано или поздно настоящий заказчик будет найден.

5 апреля председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев написал заявление об отставке на имя президента Украины Петра Порошенко.


Позже председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев заявил, что написал президенту заявление об увольнении с должности, потому что не хочет, "чтобы последствия информкиллерства повлияли на спокойствие нашего государства".

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Тег отставка, заместитель, Гордеев, Андрей Гордеев, Гандзюк

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