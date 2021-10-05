Заморозки до 5 градусов! Чего ждать украинцам от погоды в ближайшие дни – прогноз

При этом днем температура воздуха достигнет 14 градусов тепла

Погода в Украине в октябре. Фото: коллаж "Сегодня".

В Украине 6 и 7 октября синоптики прогнозируют заморозки. При этом днем температура воздуха достигнет 14 градусов тепла.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Реклама

Погода на 6 октября

В среду во всех регионах кроме Закарпатья и юга на поверхности и в воздухе прогнозируют заморозки 0-5 градусов.

Днем температура воздуха поднимется до 12-14 градусов тепла. Ветер ожидается юго-восточный, 7-12 м/с.

В Киеве ночью синоптики прогнозируют от 4 до 6 градусов тепла, а днем – 12-14 градусов. Осадков в этот день не предвидится.

Погода на 6 октября. Карта Укргидрометцентра

Реклама

Погода на 7 октября

В четверг украинцам также стоит ожидать заморозки 0-5 градусов. Днем температура воздуха прогреется до 12-14 градусов тепла.

В Киеве ночью прогнозируют от 1 до 3 градусов, а днем – 12-14 градусов тепла. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Погода на 7 октября. Карта Укргидрометцентра

Реклама

Какой будет погода в Украине в октябре?

Синоптики не исключают заморозки даже в первой половине октября, а во второй половине они – обычное явление. Возможен и снег: в Карпатах, в северных, восточных и местами в центральных областях.

Середина месяца порадует продолжительным "бабьим летом". Средняя месячная температура в октябре предполагается 7-12 градусов тепла, в Карпатах шесть-семь градусов тепла. Это на шесть-семь градусов ниже, чем в сентябре.

Месячное количество осадков ожидается 28-67 мм, в Карпатах местами 80-105 мм, что в пределах климатической нормы.

Читайте также: