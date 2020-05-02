Зарабатывали на карантине: в Сумской области пограничники брали "дань" за пресечение границы

В Сумской области сотрудники СБУ "накрыли" схему вымогательства денег за пересечение госграницы, хотя в Украине действует карантин. "Дань" с украинцев брали работники международного пункта пропуска "Бачевск", сообщили в пресс-службе СБУ.

Взятки брали и таможенники, и чиновники Госпогранслужбы. Взятки давали люди, которые по своим делам выезжали за границу и в обратном направлении. На каждом частном микроавтобусе преступники зарабатывали по 2000 гривен. За эти деньги они обещали пассажирам беспрепятственное пересечение госграницы, даже несмотря на карантин.

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Отметим, что за одну смену злоумышленники получали до 50 тысяч гривен взяток. Во время спецоперации и обысков на территории поста преступники пытались избавиться от доказательств их деятельности, в том числе и от полученных денег.

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"Сейчас решается вопрос о сообщении должностным лицам пункта пропуска о подозрении и избрании меры пресечения", – добавили в СБУ.

Напомним, что Украина готовится к постепенному смягчению карантинных норм. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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