Заразились целыми семьями: больница в Кременчуге стала "рассадником" коронавируса

В Кременчуге Полтавской области эпицентром распространения коронавирусной инфекции стала центральная районная больница. Тут COVID-19 подтвердили у 43 медиков, сообщает Рoltavske.tv.

Как рассказали на заседании городского штаба по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации, от больных медиков заразились их семьи. Всего в городе инфекцию подтвердили у 85 человек.

В связи с этой ситуацией больницу уже закрыли. Все помещения медучреждения продезинфицируют. Кроме того, всем жителям города, которые ходили к врачам больницы за консультацией, контактировали с медицинскими работниками или пациентами больницы, рекомендуют обратиться к своему врачу и сдать тесты на COVID-19.

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Всего в Полтавской области подтвердили 188 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки тут обнаружили 8 новых больных. Вылечить от COVID-19 удалось 20 человек, а вот для шести зараженных болезнь закончилась летально.

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Отметим, что эпидемия коронавируса в Украине немного пошла на спад. За сутки в стране выздоровели более 250 человек.

Но все же ранее эпидемиологи предупредили о второй волне коронавируса в Украине.

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