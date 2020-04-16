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Заслуженный врач Украины бессимптомно перенес коронавирус: подробности

16 апреля, 14:03

Тина Наринецкая

Мужчина уже вышел на работу

В Кропивницком от коронавирусной инфекции COVID-19 вылечился главный врач больницы Святого Луки Григорий Урсол. Болезнь у него протекала без осложнений, сообщает местное издание CBN.

Сейчас, по словам врача, он себя чувствует хорошо.

"Я не чувствую себя больным. Здоровье отличное. И желаю всем счастья и здоровья в такой тяжелый период нашей жизни. Температуру мне жена постоянно меряет, контролирует. Симптоматики никакой нет", – рассказал он.

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Тесты на коронавирус он сдавал у двух лабораториях, и все они – показали отрицательный результат. Также на инфекцию проверили родных врача – они тоже здоровы. На данный момент врач вернулся на работу.

"Звонят друзья, многие. Переживают: кто как за врача, просто как за человека, кто как за два. И одноклассники, что за границей сейчас, прочитали в интернете и пишут, звонят. Так, чтобы они знали, что у меня все хорошо", – добавил Урсол.

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Ранее мы сообщали, что в Кропивницком коронавирус подтвердили у водителя маршрутки.

Также напомним, что в Украине зафиксировали почти 800 случае заражения коронавирусом среди медицинских работников.

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Как украинцы живут в условиях пандемии – смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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больницы вылечили коронавирус главврач кировоградская область Кропивницкий

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