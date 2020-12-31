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Заставили мужчину голым отжиматься и избили: в Николаевской области копов осудят за пытки

31 декабря, 13:35

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Так полицейские хотели "выбить" из пострадавшего признание

В Николаевской области шестерых полицейских подозревают в пытках мужчины. Досудебное расследование уже завершено, их скоро будут судить.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Следователи установили, что подозреваемые неоднократно запугивали и избивали пострадавшего, пытаясь заставить признаться в похищении электроэнергии для майнинга криптовалют оборудованием "Asic Bitmain Antminer".

Так, копы ударили потерпевшего около 20 раз руками и ногами, после чего заставили раздеться, стоять босиком на линолеуме, приседать и отжиматься от пола.

Мужчинам сообщили о подозрении по статье "пытки по предварительному сговору группой лиц". В настоящее время обвинительный акт направлен в суд. Им грозит от пяти до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в курортной Затоке копы жестко избили возможных нарушителей.

Кроме того, этим летом копы жестоко избили ветерана АТО в Одесской области.

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суд пытки избиение копы ГБР
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