Заставили мужчину голым отжиматься и избили: в Николаевской области копов осудят за пытки

В Николаевской области шестерых полицейских подозревают в пытках мужчины. Досудебное расследование уже завершено, их скоро будут судить.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Следователи установили, что подозреваемые неоднократно запугивали и избивали пострадавшего, пытаясь заставить признаться в похищении электроэнергии для майнинга криптовалют оборудованием "Asic Bitmain Antminer".
Так, копы ударили потерпевшего около 20 раз руками и ногами, после чего заставили раздеться, стоять босиком на линолеуме, приседать и отжиматься от пола.
Мужчинам сообщили о подозрении по статье "пытки по предварительному сговору группой лиц". В настоящее время обвинительный акт направлен в суд. Им грозит от пяти до 10 лет лишения свободы.
Напомним, в курортной Затоке копы жестко избили возможных нарушителей.
Кроме того, этим летом копы жестоко избили ветерана АТО в Одесской области.
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