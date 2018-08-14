Заступился за женщину: в Житомирской области ранили подростка

В городе Коростень Житомирской области 16-летний подросток, который заступился за незнакомую женщину на улице, получил ранение. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Инцидент произошел вчера около 20:00 на улице Шевченко. Между мужчиной и женщиной возник конфликт, который перерос в потасовку и драку. Подростки, которые стали свидетелями происшествия, пытались защитить женщину, вмешавшись в ситуацию.

"В результате мужчина на замечания и предостережения детей отреагировал агрессивно и ударил одного из них сначала по велосипеду, с которым подросток стоял поблизости, а затем, достав, вероятно, нож, нанес парню ранение руки", – рассказали в полиции.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

"Мы устанавливаем все обстоятельства происшествия и личность агрессивного мужчины", – рассказал исполняющий обязанности начальника Коростенского ОП Игорь Прилипко.

Напомним, 11 августа в центре Одессы мужчина избил семь женщин, в том числе беременную. Нападавший шел по улицам и бил всех встречных женщин.

А в поселке Братское Николаевской области пьяный мужчина избил ломом женщину, которая отказала ему в интимной близости.