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Затащил в дом и надругался над девушкой: винницкий насильник взялся за старое

21 января, 12:36

Мужчина только две недели назад освободился из колонии

В Винницкой области полицейские задержали насильника-рецидивиста, который только недавно вышел из тюрьмы. Заключение на мужчину никак не повлияло – он снова взялся за старое и надругался над 20-летней девушкой.

Все произошло вечером 15 января в Ладыжине. На свою жертву 33-летний мужчина напал возле своего временного дома. Он силой затащил девушку в здание и изнасиловал.

В пресс-службе местной полиции рассказали, что рецидивист вышел из колонии только две недели назад. Там он отбывал наказание за изнасилование, которое совершил в 2016 году в Виннице, а также – за разбой и грабеж.

После второго нападения мужчина скрывался от полиции в Гайсинском районе. Но 17 января насильника задержали. Суд уже избрал ему меру пресечения – содержания под стражей сроком на 60 суток. Теперь рецидивисту грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что в Харьковской области мужчина жестоко отомстил обидчику своей жены – человеку, который изнасиловал супругу. Он жестоко избил его и нанес ему несколько ударов ножом в пах. 25-летнего насильника с сильным кровотечением госпитализировали в районную больницу.

В связи с тем, что изнасилования случаются весьма часто, новости "Сегодня" выяснили, как защититься от насильника на улице. Для спасения жизни пригодится все, что есть под рукой: ключи, лак для волос и даже дезодорант, чтобы распылить нападающему в глаза.

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Винница рецидивист задержание полиция изнасилование Винницкая область

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