Затопленные дома и размытые дороги: в Винницкой области "утонуло" село (фото)

Непогода продолжает бушевать по всей Украине. Вчера вечером, 17 июня, сильные дожди обрушились на Винницкую область.

Больше всего беды ливень натворил в селе Клембовка Ямпольского района. Там из-за дождей подтоплено пять жилых домов, восемь приусадебных участков и пять колодцев.

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Кроме того, ливень в селе частично размыл 300 метров улиц.

"По состоянию на 7:00 18 июня спасатели с помощью мотопомпы откачали 520 куб. м воды с приусадебных участков частных домохозяйств", - рассказали в пресс-службе областной ГСЧС.

Также спасатели отметили, что к ликвидации последствий непогоды от ГСЧС привлекли четыре человека личного состава и один аварийно-спасательный автомобиль. Помогали спасателям и местные жители.

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Ранее мы сообщали, что 18 июня в Украине из-за усложнения погодных условий без электроснабжения остались 69 населенных пунктов.

Также читайте наше интервью с климатологом Светланой Бойченко, как погода в Украине побила все рекорды по аномалиям.

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