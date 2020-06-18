Українська
$ 26,78
30,07
  1. Новости в регионах
  2. Другие регионы

Затопленные дома и размытые дороги: в Винницкой области "утонуло" село (фото)

18 июня, 09:19

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Спасатели откачивали воду из затопленных дворов

Непогода продолжает бушевать по всей Украине. Вчера вечером, 17 июня, сильные дожди обрушились на Винницкую область.

Больше всего беды ливень натворил в селе Клембовка Ямпольского района. Там из-за дождей подтоплено пять жилых домов, восемь приусадебных участков и пять колодцев.

Реклама

Кроме того, ливень в селе частично размыл 300 метров улиц.

В тренде
На Донбассе не утихает вражеский огонь: в рядах ВСУ – серьезные потери

"По состоянию на 7:00 18 июня спасатели с помощью мотопомпы откачали 520 куб. м воды с приусадебных участков частных домохозяйств", - рассказали в пресс-службе областной ГСЧС.

Также спасатели отметили, что к ликвидации последствий непогоды от ГСЧС привлекли четыре человека личного состава и один аварийно-спасательный автомобиль. Помогали спасателям и местные жители.

Реклама

Ранее мы сообщали, что 18 июня в Украине из-за усложнения погодных условий без электроснабжения остались 69 населенных пунктов.

Также читайте наше интервью с климатологом Светланой Бойченко, как погода в Украине побила все рекорды по аномалиям.

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Винница непогода ливень затопление Винницкая область

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 16 июня
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 16 июняУкраина
Под Черниговом сняли на видео кортеж Зеленского
Под Черниговом сняли на видео кортеж ЗеленскогоДругие регионы
В Николаевской области отчим насиловал 13-летнюю девочку
В Николаевской области отчим насиловал 13-летнюю девочкуДругие регионы
В Житомирской области еще три смерти от коронавируса: что известно о погибших
В Житомирской области еще три смерти от коронавируса: что известно о погибшихДругие регионы
Бесплатный проезд в Украине: кого могут оставить без льгот
Бесплатный проезд в Украине: кого могут оставить без льготЭкономика
Зеленский о протесте мэров: Это чистый сепаратизм, который прикрывают децентрализацией
Зеленский о протесте мэров: Это чистый сепаратизм, который прикрывают децентрализациейПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять