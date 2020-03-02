"Заведующая упала на колени": подробности гибели 19-летней роженицы в Чернигове

В Черниговской области умерла 19-летняя роженица Алина Чуприна. Девушка скончалась после кесарева сечения. Врачи сказали, что причиной смерти стала внезапная аллергическая реакция на введенный после операции препарат. Родственники Алины обвиняют врачей в том, что те не сделали пробы перед введением препаратов. В полиции открыли уголовное производство, сообщают "Факты".

Мать Алины Наталья рассказала, что ее дочь не болела и беременность переносила хорошо.

"Мы не планировали кесарево сечение. Дочка хотела рожать сама и врачи не видели никаких противопоказаний. У них с Антоном, ее гражданским мужем, были запланированы партнерские роды. 16 февраля у Алины начались схватки. Изначально ей ставили дату родов 18 февраля. Алина с Антоном поехали в больницу. Там ее осмотрели и сказали, что это так называемые тренировочные схватки. Хотели отправить домой, но я сказала дочке оставаться в больнице под наблюдением врачей", – сказала женщина.

Схватки продолжались ночью и днем, а поздно вечером ее повезли на экстренное кесарево сечение. Ночью уже родился мальчик.

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"Мне показали ребенка, но к Алине не пустили, — сказал Антон. — Меня буквально выгнали из больницы, не дали даже переодеться: "Уходи, тебе нечего здесь делать!" Отдали ему телефон Алины и сказали приходить не раньше семи часов утра", – добавила мать.

Когда муж пришел домой, ему позвонили из больницы и сообщили: "У Алины остановилось сердце. Мы не смогли его запустить".

В больнице к родственникам вышла заведующая роддомом Лидия Ивановна.

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"Она упала передо мной на колени: "Я хотела спасти твоего ребенка! Мы не виноваты, она умерла уже в реанимации". Нас повели в реанимацию. Я услышала, как за дверью одного из кабинетов врачи обсуждали, что и как нужно нам сказать. В результате к нам вышел какой-то врач, но не смог ничего объяснить", – говорит Наталья.

Антона пустили в палату, где лежала погибшая. Она очень сильно опухла, тело увеличилось до невероятных размеров. Какой именно препарат спровоцировал аллергическую реакцию, родным Алины Чуприной так и не сказали. Также не показали медицинскую документацию.

Новорожденный все еще находится в роддоме из-за желтухи. Мальчика назвали Святославом.

В Нацполиции сообщили, что уголовное производство открыто по статье "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медработником, повлекшее тяжкие последствия для больного".

Напомним, ранее в Николаеве роженица и ребенок умерли, пока врачи пытались поставить диагноз.

Кроме того, в Авдеевке при родах умерли женщина и младенец.

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