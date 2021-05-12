Заявила, что никому не нужна: копы спасли 90-летнюю бабушку, которая пыталась утопиться

В Черкасской области полицейские вытянули из воды 90-летнюю пенсионерку, которая пыталась утопиться.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.
Отмечается, что в Звенигородском районе в реке Гнилой Тикич прохожий увидел женщину. Она стояла в одежде и не реагировала на его слова. Тогда очевидец позвал копов.
Прибывшие полицейские вытащили женщину из реки. Она была в отчаянии, у нее не было желания жить.
"Объяснить свои действия бабушка не смогла. Только сказала, что не хочет жить, потому что никому не нужна", - заявили копы.
От медицинской помощи местная жительница отказалась. Ее полицейские доставили домой и передали родным.
Напомним, в Херсонской области школьники довели девочку до суицида.
Кроме того, в Запорожье из-за травли повесилась школьница. Говорят, что виноваты учителя.