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Заявила, что никому не нужна: копы спасли 90-летнюю бабушку, которая пыталась утопиться

12 мая, 16:49

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Прибывшие полицейские вытянули женщину из воды, она была в отчаянии и не хотела жить – что с ней сейчас

В Черкасской области полицейские вытянули из воды 90-летнюю пенсионерку, которая пыталась утопиться.

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Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Отмечается, что в Звенигородском районе в реке Гнилой Тикич прохожий увидел женщину. Она стояла в одежде и не реагировала на его слова. Тогда очевидец позвал копов.

Прибывшие полицейские вытащили женщину из реки. Она была в отчаянии, у нее не было желания жить.

"Объяснить свои действия бабушка не смогла. Только сказала, что не хочет жить, потому что никому не нужна", - заявили копы.

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От медицинской помощи местная жительница отказалась. Ее полицейские доставили домой и передали родным.

Напомним, в Херсонской области школьники довели девочку до суицида.

Кроме того, в Запорожье из-за травли повесилась школьница. Говорят, что виноваты учителя.

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