Зайцы на деревьях и улитки-великаны: село в Винницкой области "захватили" скульптуры (видео)

Зайцы на деревьях, трактористы на остановках и отовсюду улитки-великаны. Жители села
в Винницкой области зимой становятся скульпторами. Из снега они лепят десятки фигур, а потом соревнуются, у кого лучше.
Лепят даже взрослые
Не кисточкой, а ветвью Виктор, который работает учителем, рисует карту Украины. Лепил глобус из снега, а рядом гигантский желто-голубой бант. Таких скульптур вокруг школы стоит десятки.
Снег в ведра набирают лопатами, а обтесывают скульптуры шпателями. Лепят причудливые фигуры даже взрослые.
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Уже третью зиму все жители села становятся скульпторами. Сначала лепили ради развлечение, а теперь соревнуются за самую креативную идею.
"Где-то завязали платок, где-то дали баян, там скрипка даже была и уже получились такие креативные фигурки", – говорит жительница Луки Мелешковской Екатерина Кириленко.
Фантазии нет предела
Люди на деревьях лепят зайцев, на остановках есть снежные трактористы. В центре села находится гигантская улитка. Глава громады говорит, в свободное время родители с детьми уже не сидят дома.
"Раньше было снег, холодно, нечего делать, а тут развлечение заставило людей выйти на улицы и радоваться тому, что у нас есть", – говорит глава Лука Мелешковской территориальной общины Богдан Августович.
Лучшие скульптуры определят в конце февраля. Победителям приз – отдых в спа-салоне. Эстафету на лучшие снежные скульптуры жители села уже передали соседним общинам и надеются, что это станет традицией.
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