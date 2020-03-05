Зеленский едет в Новые Санжары: как встречают президента (фото)

Вертолет с Зеленским приземлился в Кобеляках

Президент Владимир Зеленский прибыл в Полтавскую область, где он будет находится с двухдневным визитом.

Вертолет с главой государства в 11:00 приземлился к городе Кобеляки. После этого он отправился инспектировать местную дорогу, сообщает пресс-служба Полтавской областной государственной администрации.

Далее Зеленский поедет в Новые Санжары, где сегодня после обсервации из санатория Нацгвардии выходят эвакуированные из Китая украинцы и граждане других стран.

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По словам очевидцам, сейчас возле санатория собираются родственники и друзья эвакуированных, много правоохранителей и прессы.

"14-дневный срок обсервации закончился. Мы уже упаковали вещи и готовимся вернуться к своим семьям, друзьям и привычной жизни. Самым важным является то, что все эвакуированные из Китая, члены экипажа и команда сопровождения – не заражены коронавирусом", – написала на своей странице в Facebook экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

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Напомним, ранее сообщалось, что один из полицейских, пострадавших в столкновениях в Новых Санжарах, до сих пор находится в больнице.

А вот одна из жительниц Новых Санжар рассказала, зачем бросала камни в автобусы с эвакуированными из Китая людьми. Женщина уверяет, что снова бы вышла протестовать.

О буднях в обсервации – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев в Новые Санжары

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