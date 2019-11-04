Указ о назначении Погасия уже опубликовали на сайте президента

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Юрия Погасия начальником Управления Службы безопасности Украины в Черкасской области. Указ №801/2019 уже опубликовали на сайте главы государства.

"Назначить Погасия Юрия Николаевича начальником Управления Службы безопасности Украины в Черкасской области", — говорится в тексте указа.

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Отметим, что президент уволил уже целый ряд руководителей из спецслужбы: Григория Остафийчука с должности начальника Главного следственного управления СБУ; Виталия Маликова с должности первого заместителя главы спецслужбы и освободил его же от исполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при СБУ; Олега Валендюка с должности начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области; Кононенко Виктора Ионасовича от должности заместителя председателя Службы безопасности Украины; Бедрия Василия Васильевича от должности начальника управления Службы безопасности Украины в Ровенской области, Шмитько Александра Григорьевича с должности начальника Главного управления СБУ по Крыму. Также Зеленский уволил начальников СБУ еще в пяти областях и двух замов Грицака.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее Владимир Зеленский дал поручение замглавы СБУ. Глава государства встретился с Бакановым и очертил приоритеты в работе спецслужбы и потребовал результатов в ближайшее время.

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