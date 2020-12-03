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Зеленский обратился к жителям Кривого Рога (видео)

3 декабря, 20:28

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Президент призвал своих земляков прийти на выборы

Президент Украины Владимир Зеленский в связи с местными выборами обратился к жителям Кривого Рога.

"Этот город (Кривой Рог. – Ред.) меня закалил, обогатил, подарив школьные и студенческие годы, любимую жену и друзей на всю жизнь. Этот город, где похоронены мои предки, де живут мои родители, где родилась моя дочка", – заявил глава государства.

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Зеленский напомнил, что 6 декабря в Кривом Роге пройдет второй тур местных выборов, и призвал всех жителей прийти и проголосовать.

"6 декабря вы будете избирать человека, которому на следующие 5 лет доверите судьбу нашего города. Прошу отнестись к этому выбору ответственно, не лениться и идти на избирательные участки, чтобы избрать мэра", – подчеркнул глава государства.

Напомним, лидер первого тура Юрий Вилкул заявил, что не будет дальше участвовать в избирательной гонке по состоянию здоровья. Таким образом, во втором туре горожане будут выбирать между Дмитрием Шевчиком и Константином Павловым.

Напомним, в Одессе проходит второй тур выборов городских голов, и два избирательных участка открыли с существенным опозданием.

Напомним, накануне выборов 25 октября было начато 29 уголовных производств по факту нарушения "дня тишины", когда в Украине действовал запрет на агитацию.

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Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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Кривой Рог Владимир Зеленский выборы 2020
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