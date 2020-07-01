Зеленский объявил выговор руководителю одной из областей

Грищенко был назначен на должность председателя Сумской ОГА 11 марта

В среду, 1 июля, президент Владимир Зеленскийобъявил выговор главе Сумской областной государственной администрации Роману Грищенко.

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Об этом говорится в указе "О привлечении к ответственности" №261 от 1 июля 2020 года, обнародованном на сайте главы государства.

"За недостатки в работе по подбору кандидатур на должности руководителей местных государственных администраций объявить выговор председателю Сумской областной государственной администрации Грищенко Роману Сергеевичу", – говорится в документе.

Как известно, Грищенко был назначен на должность председателя Сумской ОГА 11 марта.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский назначил главой Киевской областной государственной администрации Василия Володина.

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Также мы сообщали о том, что Зеленский сменил главу Запорожской ОГА – руководителем стал Виталий Боговин.

О том, как киевляне предлагали за миллион долларов "помочь" с назначением на должность главы Харьковской ОГА, смотрите видео:

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